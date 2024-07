Polícia Militar apreende menor por tráfico de drogas na zona sul de Poços de Caldas

A Polícia Militar recebeu, nesta terça-feira, 30, uma denúncia sobre tráfico de drogas na Zona Sul de Poços de Caldas, especificamente no bairro Kennedy 1.

Durante a averiguação, as equipes abordaram um menor de 17 anos e localizaram material ilícito com o jovem.

Entre os itens apreendidos estavam: uma pedra bruta de crack com 70 gramas, três porções de cocaína, R$ 42,00 em dinheiro, uma balança de precisão, um celular e material para embalo de drogas.

O menor foi apreendido, encaminhado para atendimento médico no hospital e, posteriormente, levado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

