Polícia Militar apreende três menores por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde desta quinta-feira, 31, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu três menores de idade, com idades de 15, 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem ocorreu por volta das 13h43, durante um patrulhamento na Praça José Afonso Junqueira, local que já havia sido alvo de várias denúncias de atividade ilícita.

Durante a revista, os policiais encontraram com os jovens a quantia de R$ 805, uma bucha de maconha e um aparelho celular. Vale destacar que dois dos menores já possuem passagens anteriores por tráfico de drogas.

Todos foram apreendidos e encaminhados às autoridades competentes.

ALCO – 29° BPM

