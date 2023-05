Polícia Militar apreende veículo clonado após perseguir foragido da justiça

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar estava em patrulhamento na noite desta terça-feira quando avistou R.O.C.L, conhecido como “Rosinha”, na rua Azaleias, sn Poços de Caldas, dirigindo um veículo Hyundai HB20 vermelho suspeito de envolvimento em crimes na região. Ao receber ordem de parada, Rosinha empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres e outros condutores.

Após uma intensa perseguição por diversos bairros da zona leste da cidade, o veículo adentrou uma estrada de terra que dá acesso à caixa D’água do bairro Santa Rita. Rosinha abandonou o carro e fugiu a pé em direção a uma mata. A Polícia Militar realizou buscas na área com o apoio de uma aeronave, porém, até o momento, o suspeito não foi localizado.

Durante a vistoria no veículo, foram encontrados um celular, uma quantia em dinheiro no valor de R$2150,00 e uma porção de cocaína. Verificou-se também que a marcação do chassi não correspondia ao veículo registrado legalmente, indicando que se tratava de um veículo clonado.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio, enquanto os materiais apreendidos, incluindo o celular, a quantia em dinheiro e o pino de cocaína, foram levados à Delegacia de Plantão para as providências necessárias.

O autor da ação é identificado como R.O.C.L, um homem de 20 anos.

Materiais apreendidos:

01 Veículo;

01 Pino de cocaína;

R$2150,00 em dinheiro;

01 aparelho celular.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino