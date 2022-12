Polícia Militar apreende veículo clonado no Bairro Bianucci

A Polícia Militar apreendeu durante patrulhamento na Avenida Vereador Edmundo Cardillo no Bairro Bianucco, uma motocicleta Honda CG Titan na cor azul, diante da suspeita de adulteração do veículo tendo em vista o emplacamento estar em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro contendo duas letras “A” em local indevido. Durante a vistoria, a PM constatou que o chasi estava raspado e após minuciosa vistoria, encontrou a plaqueta de identificação da moto que estava intacta e que constava número de chasi de Mogi Guaçu/SP e que possuía queixa de furto/roubo.

O autor, um rapaz de 18n anos, foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de veículo sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

