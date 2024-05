Polícia Militar apreende veículo furtado em Poços de Caldas

Em uma operação realizada pela Polícia Militar na tarde de ontem, 24, um veículo furtado foi apreendido no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas. A ação aconteceu na Rua Maria Dolores D. Gandini, uma área conhecida por denúncias de tráfico de drogas.

Durante a operação, várias pessoas em atitude suspeita foram abordadas, porém nada de ilegal foi encontrado com elas. No entanto, uma motocicleta Honda/CG 160, de cor vermelha e emplacamento de Mogi Guaçu-SP, chamou a atenção dos policiais por estar com a cor adulterada, pintada de cinza.

Ao consultar o sistema informatizado, a polícia descobriu que a motocicleta tinha uma queixa de furto registrada em julho de 2023. O veículo foi removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo Detran-MG para as providências cabíveis.

ALCO – 29° BPM

