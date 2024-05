Polícia Militar atende ocorrência de acidente de trânsito com vítima em Poços de Caldas

Na noite desta terça-feira, 28, por volta das 19h36, a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na Avenida Sete de Setembro, no Bairro Jardim Nova Aparecida. O incidente envolveu uma bicicleta e uma motocicleta, resultando em ferimentos.

Ao chegar ao local, a equipe policial conversou com uma testemunha que estava em um estabelecimento comercial próximo. A testemunha relatou ter ouvido um barulho e, ao sair para verificar, encontrou três pessoas caídas no chão: o condutor de uma motocicleta Honda/XRE preta, um homem de 20 anos e uma criança de 7 anos, que estavam na bicicleta.

Segundo a testemunha, o motociclista deixou o local sem prestar socorro às vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu os feridos, que estavam conscientes, até a Santa Casa de Poços de Caldas.

A Polícia Militar iniciou o rastreamento para localizar o motociclista. Posteriormente, um jovem de 17 anos entrou em contato com o serviço de emergência e se identificou como o condutor da motocicleta. Uma equipe policial foi até sua residência, onde ele afirmou ter passado pelo local do acidente e fugido por medo de represálias, negando envolvimento no acidente.

A bicicleta foi entregue a um custodiante, e a perícia técnica será realizada em data posterior para esclarecer as circunstâncias do acidente.

ALCO – 29° BPM

