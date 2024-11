Polícia Militar busca autor de disparo de arma de fogo contra vigilante em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar foi acionada na noite desta terça-feira, 12, após um vigilante de 54 anos, ser atingido por um disparo de arma de fogo, em uma estação de energia elétrica, na zona oeste de Poços de Caldas.

Segundo relatos da vítima, ele estava dentro do seu carro, em seu local de trabalho, quando um indivíduo se aproximou e efetuou o disparo, causando lesão em seus lábios e a quebra de alguns dentes. Em seguida, o autor ordenou que o vigilante realizasse uma ligação para a esposa para se despedir, pois o mataria. Segundo a vítima, o autor instruiu a vítima a ligar o veículo e deixar o local, e o advertiu a não acionar a polícia.

Logo após o ocorrido, a vítima conseguiu dirigir até o portão de saída da subestação, mas, por não dispor das chaves, não conseguiu sair com o carro. Em seguida, abandonou o veículo ainda ligado, próximo ao portão interno da empresa, e, a pé, deixou o local, passando entre as grades do portão. Cerca de 30 minutos depois, acionou a polícia para relatar o fato.

As viaturas deslocaram-se até o local, onde encontraram o veículo ainda ligado, estacionado em frente ao portão interno da empresa. Aproximadamente 600 metros do portão, já na rua, localizaram a vítima, que estava visivelmente ferida. Ela acredita que a motivação do ataque seria o fato de suspeitos de tráfico de drogas interpretarem a vigilância no local como uma ameaça, responsabilizando-a por denúncias feitas, visto que a PM realiza abordagens de indivíduos suspeitos nas proximidades.

Até o momento, o autor não foi preso.