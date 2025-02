Polícia Militar busca autores de roubo em Poços de Caldas

A Polícia Militar segue em diligências para localizar e prender os autores de um roubo ocorrido em Poços de Caldas. O crime aconteceu ontem, 31, por volta das 14h, quando três indivíduos abordaram a vítima na garagem de sua residência, que também funciona como uma oficina de tapeçaria. Os suspeitos chegaram em um veículo Renault Sandero de cor preta e, sob grave ameaça, um deles, armado com uma pistola preta, forçou a vítima a deitar no chão.

Enquanto um dos criminosos mantinha a vítima sob vigilância, os outros dois entraram na residência e reviraram diversos cômodos, em busca de objetos de valor. Durante o assalto, o suspeito armado questionava a vítima sobre valores em dinheiro. Ao final da ação, os assaltantes levaram dois televisores, R$ 100,00 em dinheiro e o gravador do sistema de monitoramento da casa.

O veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal, próximo à fábrica de asfalto, na direção do bairro Colinas. Após verificação, foi constatado que o Renault Sandero havia sido furtado na cidade de Bandeira do Sul/MG.

A Polícia Militar continua os trabalhos de rastreamento na tentativa de capturar os responsáveis pelo crime.

