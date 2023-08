Polícia Militar cumpre mandados de prisão em Poços de Caldas

Em ação realizada na tarde de segunda-feira, 28, por volta das 14h54min, a Polícia Militar efetuava patrulhamento ostensivo pela Rua Waldemar Batista Tavares, no bairro Jardim Itamaraty V, quando abordou em atitude suspeita o autor, sexo masculino, 26 anos.

Ao pesquisar no sistema informatizado os dados sobre sua identidade, foi constatado que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de Poços de Caldas, por crime contra a pessoa. O autor foi conduzido pela equipe policial até Delegacia de Polícia Civil, para as demais providências policiais.

Posteriormente, às 22h34min, na Rua Oriente, Bairro Jardim Flora, a Polícia Militar abordou em atitude suspeita o autor, sexo masculino, 42 anos, o qual tentou se esquivar da abordagem, correndo pela via.

Ele foi contido e ao se pesquisar no sistema informatizado os dados sobre sua identidade, foi constatado que havia em seu desfavor um mandado de recaptura em aberto. O autor também foi conduzido pela equipe policial até Delegacia de Polícia Civil, para as demais providências policiais.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

