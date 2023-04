Polícia Militar de Andradas faz prisão de autor de uso e consumo de drogas na posse de objetos usado comumente para furto

Durante patrulhamento na madrugada da última sexta-feira (28), na Rua Coronel Oliveira na cidadede de Andradas, os policiais militares deparam com um veículo de emplacamento de Poços de Caldas/MG, o qual estava abastecendo e chamou atenção, visto que estavam no interior do automóvel 04 (quatro) indivíduos oriundos daquele município.

Diante de tal situação fora realizada abordagem veicular e encontrado 01 (um) garfo

entortado, 01 (um) martelo de funileiro e 02 (dois) capacetes, materiais esses amplamente utilizados para furto de motocicletas, bem como 01 (um) invólucro contendo 05 (cinco) pinos de com substância análoga à cocaína e 03 (três) pedras de substância crack, sendo que o infrator alegou que tais objetos são de sua posse.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

