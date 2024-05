Polícia Militar de Andradas prende autor de furto e recupera materiais

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 28 anos suspeito de furto em um supermercado, localizado na Praça Coronel Luiz Ventureli, em Andradas. O incidente ocorreu ontem, 27, por volta das 19 horas.

De acordo com relatos, o segurança do estabelecimento, de 50 anos, observou pelas câmeras de segurança o suspeito colocando diversos produtos em uma bolsa e em uma cesta. Ao passar pelo caixa, o indivíduo pagou apenas pelos itens que estavam na cesta, tentando sair sem quitar os produtos escondidos na bolsa.

O segurança interveio e conseguiu deter o suspeito até a chegada da polícia. O homem foi preso em flagrante e levado ao hospital para avaliação médica antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as devidas providências legais.

Todos os produtos furtados foram recuperados e devolvidos ao supermercado.

ALCO – 29° BPM

