Polícia Militar de Andradas prende homem por furto e recupera produtos roubados

Na madrugada desta terça-feira, 10, a Polícia Militar de Andradas prendeu um homem de 45 anos, suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Rua Coronel Oliveira. A prisão ocorreu após uma denúncia informando que um indivíduo estaria tentando forçar a porta de blindex do local.

A guarnição policial se deslocou rapidamente até o endereço indicado e, nas proximidades, localizou o autor, um homem natural de Espírito Santo do Pinhal (SP). Durante a abordagem, ele foi revistado, e com ele foram encontradas três capas de celular. Em seguida, a equipe verificou que a porta do estabelecimento apresentava sinais de arrombamento, com uma pequena abertura.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que havia forçado a porta utilizando um pedaço de arame para pegar as capas de celular. A vítima compareceu ao local e reconheceu os itens furtados como pertencentes ao seu comércio.

O autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

