Polícia Militar de Bandeira do Sul apreende drogas e munições durante perseguição

A Polícia Militar de Bandeira do Sul prendeu na noite desta terça-feira, 01, dois indivíduos de 25 e 17 anos, após uma intensa perseguição que resultou na apreensão de 5 porções de cocaína, 4 de maconha e uma munição .40. O incidente começou por volta das 19h, quando os policiais estavam em patrulhamento e avistaram um veículo Toyota Hilux branco transitando com os faróis apagados na Avenida Santa Terezinha.

Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade em direção ao centro da cidade, colocando em risco a integridade de pedestres e outros motoristas. Durante a perseguição, o veículo foi utilizado de forma agressiva, passando por ruas da cidade.

A situação se intensificou no bairro Resende, onde a PM disparou contra um dos pneus do carro em fuga. Apesar do tiro, o condutor continuou a desobedecer e, eventualmente, perdeu o controle, colidindo com uma casa abandonada no bairro Capituvas. Após o acidente, os suspeitos tentaram escapar a pé, mas foram capturados em flagrante.

Além das drogas e munições descartadas, a polícia apreendeu um celular e R$ 850 no veículo.

