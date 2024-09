Polícia Militar de Botelhos apreende adolescente e drogas em operação contra tráfico

A Polícia Militar de Botelhos apreendeu nesta quinta-feira, 05, um adolescente de 16 anos acusado de tráfico de drogas. Durante um patrulhamento na cidade, os policiais avistaram o menor, que, ao perceber a aproximação da viatura, lançou ao chão um pequeno invólucro plástico contendo quatro pedras de substância semelhante ao crack. Com o jovem também foi encontrado um celular.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência do menor, após autorização da mãe, onde encontraram mais evidências relacionadas ao tráfico. Na casa, foram localizados outro celular, duas porções de substância que aparenta ser cocaína em invólucro preto, uma porção de cocaína em invólucro transparente, sete pedras de crack, uma porção de maconha, dois cigarros de maconha, além de R$ 135,20 em dinheiro (cédulas e moedas) e saquinhos plásticos para embalagem de drogas.

O adolescente alegou que todo o material apreendido seria destinado à venda, mas não forneceu maiores detalhes.

O menor foi apreendido e, após ser informado de seus direitos, foi apresentado ileso à Delegacia de Polícia Civil de Botelhos para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

