Polícia Militar de Botelhos recupera motocicleta roubada e prende condutor

Na noite desta terça-feira, 27, a Polícia Militar de Botelhos recuperou uma motocicleta roubada e prendeu o condutor durante patrulhamento na Rua Tancredo Neves, no Distrito de Palmeiral.

A motocicleta Honda CG/Titan, cor prata, foi abordada pelos policiais e constatou-se que estava com o chassi e a numeração do motor raspados, e a placa estava com uma tarjeta de identificação incorreta. O condutor, um homem de 21 anos, foi preso. Com ele, foram encontrados uma porção de substância semelhante à maconha e R$ 205,00.

O passageiro, de 19 anos, não portava itens ilegais. A motocicleta e os materiais apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, onde o condutor foi formalmente detido.

