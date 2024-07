Polícia Militar de Cabo Verde apreende arma de fogo

Na tarde deste domingo, 28, a Polícia Militar de Cabo Verde foi chamada para a Fazenda Palmital, onde ocorria uma briga. De acordo com uma testemunha, dois homens se desentenderam após consumir bebida alcoólica e entraram em luta corporal. Durante o confronto, um homem de 41 anos entrou na residência, pegou uma espingarda e a apontou para a vítima, de 34 anos.

A equipe policial chegou ao local, apreendeu a arma e prendeu o autor em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

ALCO – 29° BPM

