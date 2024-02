Um homem de 26 anos foi preso durante a operação antidrogas realizada neste domingo, 11, no Residencial Tupã, em Alfenas. A Guarnição do Tático Móvel 01, além da prisão, apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes.

Os materiais apreendidos foram 456 microtubos de cocaína, 200 buchas de maconha, 01 aparelho celular e R$ 300,00 em cédulas.

