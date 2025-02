Polícia Militar de Poços de Caldas apreende drogas e armas em residência no Country Club

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira, 18, por volta das 20h, a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu drogas e uma arma de fogo durante uma operação de verificação de denúncia na rua João Sebastião de Oliveira, no bairro Country Club. Segundo a denúncia, a residência estaria sendo utilizada para o armazenamento de entorpecentes destinados à venda.

Ao chegar no local, as viaturas realizaram contato com os moradores e, após informá-los sobre a denúncia, foram autorizadas a realizar buscas na casa. Durante a vistoria, foram encontrados dentro do quarto do suspeito, alvo da denúncia, 71 papelotes contendo substância análoga à cocaína, 39 pedras de substância análoga ao crack, um tablete de substância análoga ao crack, 01 porção de cor branca, embalagens plásticas para dolagem, balança de precisão, canivete, pires com resquícios de substância análoga ao crack, 01 revólver da marca Rossi, calibre .22, de cor prata com cabo marrom, 21 munições intactas de calibre .22, 01 munição deflagrada de calibre .22 e 03 munições intactas de calibre .38.

Apesar das diligências realizadas para localizar o responsável, o autor não foi encontrado até o momento. O material apreendido foi encaminhado à delegacia para as devidas providências.

ALCO – 29º BPM