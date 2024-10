Polícia Militar de Poços de Caldas captura foragido da justiça

Na tarde desta quarta-feira, 16, por volta das 12h30, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem de 32 anos que estava foragido e possuía diversas passagens policiais. O indivíduo, que tinha um mandado de prisão emitido pela comarca de Dourados/MS, foi localizado em um veículo GM Chevrolet Onix, de cor cinza, nas proximidades do Bairro Jardim São Paulo.

Após receber a denúncia, a PM iniciou uma operação para capturar o suspeito. Durante o patrulhamento, o veículo foi avistado estacionado em uma residência na Rua Brígida Brugnoli. As equipes cercaram o local, mas o motorista, ao perceber a presença policial, tentou fugir, acelerando o carro em direção às viaturas e abandonando a cena em seguida.

A aeronave Pégasus, da PM, entrou em ação para monitorar a fuga, repassando as coordenadas para as viaturas em solo. O foragido abandonou o veículo na Rua Mauro Luisi e tentou escapar por uma área de mata, pulando muros e invadindo residências. Após uma intensa perseguição, ele foi finalmente preso em um terreno que dá acesso à Rua Coronel Virgílio Silva.

Na operação, a PM apreendeu R$ 3.655,00 em dinheiro, R$ 1.875,00 em outras quantias, além de um veículo e dois celulares. O suspeito foi levado à delegacia para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.