Polícia Militar de Poços de Caldas investiga tentativa de homicídio

Na noite desta terça-feira, 17, por volta das 23h, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Goiás, no centro da cidade. Um homem de 40 anos foi atingido por disparos de arma de fogo.

Imediatamente, as viaturas se deslocaram para o local e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de Poços de Caldas. No hospital, os médicos constataram perfurações no peito, nas costas e nas pernas do homem.

Durante as investigações, a PM identificou que o autor dos disparos estava em um veículo Corsa de cor branca. No entanto, não foi possível obter a versão da vítima, que se encontra em cirurgia.

As equipes da Polícia Militar continuam em diligência na busca pelo autor do crime, enquanto a investigação está a cargo da Polícia Civil.

ALCO – 29° BPM