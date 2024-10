Polícia Militar de Poços de Caldas prende dois homens por tentativa de golpe a seguro de veículo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas evitou um golpe relacionado a seguro de veículos e prendeu dois homens na manhã de ontem, 3 de outubro. O incidente ocorreu por volta das 10h, durante a remoção de um carro Gol vermelho em uma via vicinal nas proximidades da Avenida Alcoa, na zona sul da cidade.

Enquanto os policiais realizavam a remoção, um veículo BMW preto passou pelo local, acompanhado por uma motocicleta. A equipe policial ordenou a parada dos veículos, mas os condutores fugiram em alta velocidade, o que levou à mobilização de outras viaturas para um cerco e perseguição.

Embora a motocicleta tenha conseguido escapar, o BMW foi abordado na entrada da cidade. O condutor, de 20 anos, foi preso em flagrante e afirmou que havia furtado o veículo na área central, com a intenção de escondê-lo em uma área de mata. Ele alegou que o motociclista havia ido ajudá-lo a voltar à cidade.

Após investigações, a polícia descobriu que o BMW havia sido retirado de uma loja de veículos na Rua Prefeito Chagas, e que a ação foi planejada em conjunto com o proprietário do carro, de 45 anos. As evidências apontam que se tratava de uma tentativa de golpe contra o seguro do veículo.

Ambos os homens foram presos, e o veículo foi apreendido.

ALCO -29° BPM