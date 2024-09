Polícia Militar de Poços de Caldas prende dois suspeitos de tráfico de drogas

Em uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na manhã desta quarta-feira, 18, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu dois indivíduos no bairro Chácara Alvorada. Durante a ação, por volta das 10h30, os policiais avistaram os suspeitos em atitude suspeita na rua Coronel Virgílio Silva, onde estavam fazendo uso de entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação da PM, um dos jovens tentou fugir em direção a uma área de mata próxima à rua Manoel de Freitas. Contudo, ele foi capturado e, durante a busca, foram encontradas 70 pedras de uma substância semelhante ao crack, além de R$ 201,25 em dinheiro.

Os suspeitos, de 18 e 17 anos, foram levados à delegacia juntamente com os materiais apreendidos. A operação ressalta o empenho da PM no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.

ALCO – 29° BPM

