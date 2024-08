Polícia Militar de Poços de Caldas prende dois suspeitos por tráfico de drogas e recupera celular roubado

Em uma operação realizada na manhã desta sexta-feira, 23 de agosto, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas e recuperou um celular roubado. A ação teve início por volta das 9h, após uma mulher de 30 anos informar que o celular de sua mãe, de 51 anos, havia sido roubado no dia anterior na Rua Nico Duarte, bairro Gama Cruz.

Com a informação de que o rastreador indicava a localização do celular na Rua Umbelina da Costa Lucas, a PM seguiu para o local e conseguiu localizar a residência onde o aparelho estava. O morador da casa, um homem de 44 anos, afirmou que dois indivíduos haviam deixado o celular em sua casa para carregá-lo.

O celular foi reconhecido pela vítima e devolvido. Durante a operação, os policiais também identificaram um adolescente de 16 anos em atitude suspeita em frente à residência. Após abordagem, foi encontrado com o jovem R$ 66 em dinheiro e, escondidas no muro de uma casa próxima, 72 pedras semelhantes a crack e uma bucha de substância semelhante à maconha.

O adolescente foi apreendido por tráfico de drogas, e o morador que havia receptado o celular foi preso em flagrante por tráfico e receptação.

ALCO – 29° BPM

