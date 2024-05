Polícia Militar de Poços de Caldas prende foragido da justiça

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou a prisão de um foragido da justiça na manhã desta terça-feira, 14. A ação ocorreu às 06h59min, quando a corporação foi chamada para apoiar o Oficial de Justiça no cumprimento de um mandado de prisão na Rua Paulo VI.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o indivíduo procurado estava residindo na Rua Nortista. A equipe se deslocou até o novo endereço e, ao chegar, foi recebida pelo foragido que, tentando evitar a prisão, se passou por outra pessoa e forneceu um nome falso.

Ao perceber que não conseguiria enganar os policiais, o homem tentou fugir pelos fundos da residência, saltando por uma janela. No entanto, ele foi imediatamente contido e algemado por um policial que já estava posicionado na parte traseira da casa.

O foragido foi então informado sobre o teor do mandado de prisão e seus direitos. Após a detenção, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação médica. Em seguida, foi conduzido ao posto de registro de ocorrências, sendo entregue em seguida à Delegacia da Polícia Civil, onde ficará à disposição da justiça.

ALCO – 29° BPM

