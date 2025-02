Polícia Militar de Poços de Caldas prende homem por furto em farmácia

Na noite deste domingo, 02, por volta das 19h40, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 33 anos, suspeito de furtar produtos de uma farmácia localizada na Rua Rio de Janeiro, no Centro de Poços de Caldas. Após ser identificado e abordado, o autor foi revistado, e em sua mochila foram encontrados um frasco de shampoo, no valor de R$ 29,99, e um desodorante, avaliado em R$ 38,90.

O suspeito foi detido e levado para a delegacia, onde foi registrado o crime de furto.

ALCO – 29° BPM

