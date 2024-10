Polícia Militar de Poços de Caldas prende mulher por furto em residência

Na noite desta quinta-feira, 24, por volta das 21h, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu uma mulher acusada de furto em uma residência na Rua Ceará. A vítima, uma jovem de 20 anos, relatou que a suspeita entrou em sua casa pelo portão, que estava encostado, e subtraiu uma bolsa com diversos pertences.

Segundo a vítima, ela ouviu barulhos e foi alertada por um vizinho, que avistou a mulher saindo da residência com a bolsa. O vizinho seguiu a autora e conseguiu recuperar a bolsa, mas a jovem notou que um anel de ouro branco com uma pedra azul marinho havia sido levado.

Após colher as características da suspeita, os policiais realizaram buscas na área e conseguiram localizá-la na Rua Rio Grande do Sul, onde o anel foi recuperado. A mulher, de 49 anos, foi presa em flagrante delito e levada para a delegacia.

ALCO – 29° BPM

