Polícia Militar de Poços de Caldas prende quatro suspeitos por tráfico de drogas

Em operação realizada nesta segunda-feira, 10, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu quatro homens por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Abluir, no bairro São João, após denúncias de que atividades ilícitas estavam sendo realizadas nas proximidades de uma residência.

Ao se aproximarem do local, os militares avistaram alguns indivíduos em frente à casa. Quando perceberam a presença policial, eles correram para o interior do imóvel. Diante disso, a PM realizou a abordagem, adentrando a residência onde encontrou uma grande quantidade de entorpecentes.

Durante a busca, foram apreendidos 197 pedras de crack, nove pedras brutas da mesma droga, além de porções de maconha, sendo nove buchas, dois tabletes pequenos e uma porção esfarelada. Também foram encontrados uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

Os suspeitos, com idades de 35, 34, 29 e 24 anos, foram detidos e encaminhados à delegacia, onde ficaram à disposição da justiça.

