Polícia Militar de Poços de Caldas prende suspeito de furto em ótica

Na madrugada desta segunda-feira, 19, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu em flagrante um homem de 26 anos, acusado de furtar uma ótica, localizada na rua Rio Grande do Sul, no centro da cidade.

O suspeito foi detido durante patrulhamento preventivo na área central, após a PM receber uma denúncia pelo 190. Durante a busca pessoal, foram recuperados 10 óculos de diversas marcas, que haviam sido roubados do estabelecimento. O autor foi levado para a delegacia, onde foi formalmente acusado pelo crime de furto.

ALCO – 29° BPM

