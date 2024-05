Polícia Militar de Poços de Caldas prende suspeito e recupera motocicleta furtada

Na madrugada desta quinta-feira, 16, por volta da meia-noite, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para uma ocorrência na Rua Luís Maran, após denúncias de que um indivíduo estaria desmanchando uma motocicleta no local. Ao chegar, os policiais abordaram um homem de 23 anos, que alegou ter comprado a moto, mas não conseguiu fornecer mais detalhes sobre a compra.

A polícia entrou em contato com a proprietária da motocicleta, que informou ter estacionado o veículo às 19h antes de ir para o trabalho, sem perceber que a moto havia sido furtada. A motocicleta foi encontrada bastante danificada e foi removida por um guincho credenciado. Uma tesoura de jardinagem, que estava sendo utilizada pelo suspeito, foi apreendida.

O homem foi preso e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, antes de ser levado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

