Polícia Militar de Poços de Caldas realiza operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Militar de Poços de Caldas conduziu nesta terça-feira, 23, uma operação na Rua Tabajaras, Vila Togni, nas proximidades do ginásio poliesportivo Romeu Gagnani, área frequentemente denunciada por atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a operação, os policiais avistaram dois adolescentes, ambos de 17 anos, que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir do local. Após uma breve perseguição, os jovens foram abordados e submetidos a uma busca pessoal. Com eles, foram encontrados 03 pedras de crack, 01 bucha de maconha, 02 cigarros de maconha e um celular.

Os menores foram apreendidos e encaminhados para atendimento médico antes de serem levados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

