Polícia Militar de Poços de Caldas recupera carro furtado

A Polícia Militar de Poços de Caldas recuperou um veículo Corsa, de cor prata, durante patrulhamento na área rural, nesta quinta-feira, 19 de setembro.

O carro, encontrado próximo à Fazenda Rex, estava sem rodas e sem bateria. Após verificação, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado no dia 17 de setembro, no bairro Itamaraty.

As autoridades continuam investigando o caso.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.