Polícia Militar de Poços de Caldas recupera materiais furtados e prende suspeito

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu em flagrante um homem de 33 anos e recuperou materiais furtados, incluindo uma lixadeira e duas máquinas de mármore, em uma operação realizada neste domingo, 18 de agosto.

Por volta das 19h, durante uma ação na Rua Coronel Virgílio Silva, os policiais avistaram o suspeito, já conhecido por práticas de furto, carregando uma mochila envolta em um lençol. Ao perceber a viatura, o indivíduo tentou esconder o rosto, o que motivou a abordagem policial.

Durante a busca, os materiais foram encontrados com o suspeito. Ele confessou que havia furtado os itens de uma marmoraria situada na Avenida Wenceslau Brás. A PM imediatamente entrou em contato com o proprietário da empresa, que foi informado do furto.

O suspeito foi preso e os materiais recuperados foram devolvidos ao proprietário.

ALCO – 29° BPM

