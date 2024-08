Polícia Militar de Poços de Caldas recupera motocicleta furtada e prende suspeito de receptação

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu, nesta quinta-feira, 22, um indivíduo de 19 anos suspeito de receptação, após recuperar uma motocicleta Honda XRE de cor verde que havia sido furtada na cidade no dia 11 de julho de 2024.

O suspeito foi localizado na Avenida Esperança, na zona sul da cidade, após uma denúncia recebida pelas autoridades. Ele alegou ter comprado o veículo em Caldas por R$ 10 mil.

Após a verificação das características do veículo, os policiais confirmaram que se tratava da motocicleta furtada. O homem foi preso em flagrante por receptação e a motocicleta foi apreendida.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.