Polícia Militar de Poços de Caldas recupera veículo roubado em Três Pontas

Na tarde desta terça-feira, 13, as autoridades policiais de Poços de Caldas recuperaram um veículo que havia sido roubado na cidade de Três Pontas-MG no dia 09 de fevereiro.

Os militares receberam um chamado via serviço de emergência informando sobre a possível presença de um veículo fruto de roubo. Segundo relatos anônimos, o veículo estaria localizado na Rua Gabriel Rodrigues de Carvalho Memeco, no Bairro Dom Bosco.

Prontamente, a Polícia Militar se deslocou até o endereço fornecido, onde foi constatado que um veículo estava coberto por lona e plásticos, sem as placas de identificação visíveis. Diante da suspeita, com a autorização do proprietário, um homem de 29 anos, as autoridades adentraram a garagem da residência.

Após uma investigação mais aprofundada, verificou-se que se tratava de um veículo Toyota Hillux SW4, de cor prata, ano 2012, com placas OLZ-6666, que havia sido reportado como roubado em Três Pontas-MG, no dia 09/02/2024.

O proprietário da residência e o indivíduo que alegadamente alugou a garagem foram detidos pelas autoridades. O proprietário foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, ao ponto de registro de ocorrências (REDS), onde permaneceu para os procedimentos legais. Em seguida, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O veículo recuperado foi submetido à perícia pela equipe especializada da Polícia Civil e, posteriormente, removido por um guincho para o pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM