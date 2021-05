Polícia Militar de Poços de Caldas registra 286 golpes de estelionatários em 2021

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na área do 29º Batalhão da Polícia Militar foram registrados 286 golpes de estelionato consumados e tentados, durante o período de janeiro a abril de 2021. Entre os golpes mais praticados estão: Golpes pelo WhatsApp e Golpe do cartão de crédito( motoboy).

WhatsApp Clonado

Os golpistas utilizam foto de perfil de pessoas conhecidas de familiares e amigos utilizando outro número de celular e solicitam depósitos ou pagamentos de boletos. As vítimas verificando as fotos de perfil no WhatsApp acreditam que são realmente pessoas conhecidas e acabam por fazerem os depósitos solicitados, o que acarreta o prejuízo financeiro e somente depois descobrem que caiu em um golpe.

A Polícia Militar orienta que ao receber uma mensagem pelo WhatsApp de familiares e amigos que estejam solicitando depósitos de dinheiro ou pagamento de boletos, certifiquem antes, fazendo contato via fone confirmando se realmente se trata daquela pessoa.

Orientação Polícia Militar

“São vários os tipos de golpes que são praticados, todos com o mesmo objetivo; obter vantagem econômica! Fiquem atentos como os autores se comportam, em todos os tipos de golpes eles possuem um grande poder de convencimento.

O golpe do cartão de crédito os estelionatários ligam para as vítimas como sendo funcionários de uma instituição bancaria, avisam que foram feito compras ou saques no cartão de crédito, e que é necessário recolher o cartão para cancelar a movimentação indevida. Os interlocutores avisam que um funcionário do banco vai à residência da vítima para buscar o cartão e orienta que o cartão e o chip deverão ser quebrados, mas antes, por telefone, os autores solicitam o número do cartão, senhas e código de segurança. Os bancos não solicitam senhas, e não enviam funcionários à sua residência; nunca retornem a ligação no mesmo número do telefone que receberam para confirmar a procedência da informação, faça contato pessoal na agência de seu banco ou ligue diretamente para seu gerente de conta” alerta a PM.