Polícia Militar desarticula esquema de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Em uma ação coordenada, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu três indivíduos envolvidos com tráfico ilícito de drogas. A operação foi realizada no início da tarde desta terça-feira, 02, após uma denúncia sobre uma motocicleta com sinais de adulteração, que estava estacionada na Rua Edson Dias, no bairro Santa Rita, zona leste da cidade.

No local, a equipe policial constatou que o veículo era fruto de furto ocorrido em Divinolândia (SP), e possuía uma placa falsa. Durante a abordagem ao primeiro suspeito, um jovem de 20 anos, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, uma varredura nas proximidades revelou a presença de 10 pedras de crack.

A investigação levou os policiais a entrarem em uma residência nas imediações, onde foram encontradas substâncias ilícitas e diversos materiais relacionados ao tráfico. Foram apreendidos uma pedra bruta de crack, três barras e quatro tabletes de maconha, 12 pinos de cocaína tipo eppendorf, além de uma porção da mesma substância. Também foram confiscados uma réplica de fuzil, três balanças de precisão, oito aparelhos de telefone celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.058,95.

A proprietária da residência, uma mulher de 36 anos, foi presa em flagrante ao chegar no local. Outras informações coletadas pela polícia apontaram a participação de um segundo suspeito, um homem de 21 anos, que tentou fugir ao perceber a movimentação policial. Ele foi detido na Rua Mato Grosso do Sul.

Os três envolvidos foram levados a uma unidade de saúde para a realização de exames que comprovassem suas integridades físicas e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O material apreendido foi entregue à autoridade competente, e o veículo recuperado foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

ALCO – 29° BPM