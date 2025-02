Polícia Militar desmantela associação criminosa especializada em arrombamentos a joalherias em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação realizada no sábado, 22, a Polícia Militar de Poços de Caldas desarticulou uma associação criminosa especializada em furtos a joalherias. A ação foi desencadeada após informações de que dois veículos, um Nissan Versa de cor cinza e um Peugeot de cor prata, estavam na cidade com a intenção de realizar um arrombamento em uma joalheria local.

A PM identificou que o Nissan Versa possivelmente era clonado, com o veículo original registrado em Ipatinga. O Peugeot, por sua vez, pertencia à empresa Unidas, sendo provavelmente locado. Imediatamente, as equipes iniciaram uma operação para localizar e abordar os veículos, os quais foram avistados nas proximidades da rodoviária de Poços de Caldas.

A perseguição resultou na abordagem do Nissan Versa em um posto de combustível em Bandeira do Sul e do Peugeot na divisa de São João da Boa Vista. Durante a entrevista com os ocupantes do Nissan, um dos autores confessou ter sido contratado em Belo Horizonte, horas antes, para transportar o veículo até Poços de Caldas, recebendo R$1.000,00 pela tarefa. O criminoso informou que sabia que o carro estava carregado com ferramentas utilizadas em arrombamentos e que seria clonado.

A intenção, segundo ele, era entregar o veículo aos ocupantes do Peugeot, que realizariam o furto, utilizando as ferramentas, e, após o crime, ele retornaria a Belo Horizonte com o Nissan. Durante buscas nos dois veículos, foram encontradas várias ferramentas, incluindo chaves-michas. Verificou-se também que o Peugeot havia sido furtado em Belo Horizonte no dia 20 de fevereiro de 2025.

Após a identificação dos suspeitos, foi constatado que estavam usando documentos falsificados e que possuíam mandados de prisão em aberto. Ao todo, quatro homens, com idades entre 29 e 42 anos, e uma mulher de 59 anos foram presos em flagrante. Os dois veículos envolvidos foram apreendidos.

ALCO – 29º BPM