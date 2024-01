Polícia Militar desmonta esquema de tráfico na zona oeste de Poços de Caldas: Dois detidos e grande quantidade de drogas foi apreendida

Em resposta a denúncias de atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas na Vila Togni, a equipe Tático Móvel da Polícia Militar desencadeou uma operação eficiente neste domingo, 07 de janeiro. Na área de lazer situada entre as ruas Timbiras e Tabajara, dois indivíduos suspeitos tentaram empreender fuga ao avistarem a viatura policial, sendo prontamente perseguidos e interceptados.

Com o apoio da Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA), foram identificadas e apreendidas dez pedras de “crack” e dez porções de maconha no local da abordagem.

Em uma fase subsequente da investigação, utilizando dados do sistema informatizado e colaboração dos moradores locais, as autoridades policiais conseguiram localizar um simulacro de arma de fogo em uma residência na rua Antônio Augusto Leguti. Neste endereço, um terceiro indivíduo foi encontrado e admitiu estar associado aos primeiros suspeitos abordados na área de lazer.

Além da detenção dos dois homens, de 25 e 30 anos, e da apreensão de uma adolescente de 16 anos, os policiais, auxiliados por um cão farejador, descobriram uma quantidade significativa de entorpecentes e objetos relacionados à atividade ilícita. O material apreendido incluiu 8 tabletes de maconha, 1 tablete de crack, 260 porções de maconha, 21 pequenos tabletes de maconha, 141 pedras de crack, 50g de crack, R$1027,00 em dinheiro, 2 facas, 1 tesoura, 2 balanças e 1 caderno de anotações. Todo esse conjunto de evidências está associado ao tráfico de drogas e à sua comercialização na região.

ALCO 29° BPM

