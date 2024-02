Polícia Militar detém suspeito de roubo a pedestre em Poços de Caldas

A Polícia Militar foi acionada na noite deste domingo, 18, por volta das 23h36min, para intervir em um incidente de roubo na Praça Getúlio Vargas, no centro de Poços de Caldas. Ao chegar ao local, os oficiais entraram em contato com a vítima, um homem de 31 anos, que relatou ter sido abordado por um indivíduo do sexo masculino.

Segundo o relato da vítima, o agressor exigiu dinheiro e, diante da negativa, desferiu-lhe um soco no rosto, derrubando-o ao chão e subtraindo seu aparelho celular. O suspeito empreendeu fuga a pé em direção ao museu.

Com base nas características físicas e vestimentas informadas pela vítima, uma equipe policial realizou abordagem nas proximidades, resultando na detenção do suspeito, portando o celular da vítima. Identificado como um jovem de 22 anos, o acusado foi preso e conduzido inicialmente para avaliação médica em uma unidade de saúde, a fim de verificar sua integridade física.

Após o atendimento médico, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o celular apreendido, para as devidas providências legais.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

