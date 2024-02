Polícia Militar detém suspeito de tentativa de furto em Poços de Caldas

A Polícia Militar foi acionada na manhã de ontem, 08, para atender a uma ocorrência de tentativa de furto no Parque José Affonso Junqueira, no centro de Poços de Caldas. Segundo informações, uma mulher de 70 anos foi abordada por um indivíduo que tentou roubar sua bolsa enquanto caminhava pelo local.

A vítima relatou que o suspeito puxou sua bolsa e em seguida empreendeu fuga. Um jovem de 22 anos, que presenciou o ocorrido, decidiu intervir e perseguiu o autor do crime. Durante a perseguição, o suspeito acabou descartando a bolsa, porém ainda estava de posse do telefone celular e da carteira da vítima.

O suspeito foi alcançado na Rua Pernambuco com a ajuda de populares, que o detiveram até a chegada da equipe da Polícia Militar. Após sua prisão, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

