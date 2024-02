Polícia Militar detém suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação conduzida pela Polícia Militar, neste domingo, 04, na Rua Joaquim Pereira Filho, no Bairro São Sebastião, um indivíduo foi detido sob suspeita de tráfico de drogas. A ação, que contou com o auxílio de um cão farejador, resultou na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes.

Durante a abordagem, as autoridades encontraram dois tabletes de maconha com o suspeito, um homem de 18 anos de idade. Após a busca pessoal, a equipe policial, com a permissão da avó do suspeito, direcionou as investigações para a residência do mesmo. Lá, foram localizados e confiscados outros materiais ilícitos, incluindo 49 pedras de crack, um papelote de cocaína, três tabletes de maconha, além de R$ 1.050,00 em notas diversas e um aparelho celular.

O indivíduo detido foi conduzido ao Hospital Margarita Morales para avaliação de sua integridade física e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM