Polícia Militar detém suspeitos de vandalismo e agressão durante tumulto em Poços de Caldas

Quatro homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Militar na madrugada de domingo, 11, por volta das 01h32min, durante as festividades de carnaval na Praça Dom Pedro, no centro de Poços de Caldas, quando uma briga generalizada eclodiu após o desligamento do som de veículos na área.

A Polícia Militar, que já estava presente no local para o policiamento do evento, solicitou reforços ao notar a escalada da violência. Ao chegarem mais unidades policiais, os agentes iniciaram tentativas de dispersar os envolvidos por meio de verbalização, porém, as ordens foram ignoradas e alguns indivíduos começaram a insultar os policiais.

A situação se agravou quando os agressores lançaram garrafas de vidro e copos de bebidas contra os agentes e os presentes na praça. Diante da ameaça, a polícia foi obrigada a utilizar espargidores de pimenta para conter os tumultos e garantir a segurança de todos os presentes.

Um homem de 36 anos, identificado como um dos agressores que atiraram garrafas foi detido pelas autoridades. Pouco tempo depois, próximo a um bar na esquina da praça, outra briga generalizada ocorreu, exigindo novamente o uso de espargidores de pimenta pela polícia. Um suspeito de 23 anos, que arremessou uma garrafa de vidro contra os policiais e danificou uma viatura, foi preso no local.

Em uma tentativa de impedir a saída da viatura, um homem de 21 anos socou o vidro traseiro do veículo, sendo imediatamente detido pela polícia. Durante os confrontos, garrafas, latas e copos foram lançados contra as equipes policiais e os presentes na praça, resultando em ferimentos em dois policiais militares, de 37 e 31 anos.

Diante da escalada da violência, a polícia teve que recorrer a medidas mais enérgicas, incluindo o uso de agentes químicos e disparos de espingarda calibre 12. Dois suspeitos, um homem de 32 anos identificado como participante da briga e uma mulher de 48 anos que tentou agredir um policial, foram detidos pelas autoridades.

Os suspeitos foram inicialmente conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, em seguida, levados ao ponto de registro de ocorrências (REDS) antes de serem encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM