Polícia Militar e Polícia Civil realizam “Operação Jack Daniels” contra tráfico de drogas em Santa Rita de Caldas

Em uma ação conjunta, realizada na manhã desta quinta-feira, 29, a Polícia Militar e a Polícia Civil deflagraram a “Operação Jack Daniels” em Santa Rita de Caldas, visando o combate ao tráfico de drogas na região. A operação resultou na prisão de quatro foragidos da justiça e na detenção de um indivíduo em flagrante, todos acusados de tráfico de drogas.

Durante a operação, as autoridades apreenderam uma significativa quantidade de substâncias ilícitas, incluindo crack, maconha e cocaína. Além das drogas, foram confiscados dinheiro, celulares, simulacros e diversos materiais relacionados às atividades criminosas do grupo.

A cooperação entre as forças policiais foi crucial para o sucesso da operação, proporcionando uma resposta rápida e eficaz às demandas da comunidade e reforçando o combate ao crime na região.

