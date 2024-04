Polícia Militar efetua operação de busca e apreensão em Santa Rita de Caldas e apreende arma de fogo ilegal

Na manhã desta sexta-feira, 19, por volta das 06h00, a Polícia Militar realizou uma diligência para cumprir um mandado de busca e apreensão na cidade de Santa Rita de Caldas. A ação foi autorizada pelo Poder Judiciário da Comarca e teve como alvo uma residência situada na Rua Joaquim Antônio Teodoro, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Ao chegar ao local, os agentes policiais se depararam com a necessidade de romper a fechadura da porta para acessar o imóvel. Dentro da casa, encontraram um homem de 32 anos de idade, de sexo masculino, deitado no sofá da sala. Ele foi informado sobre o mandado em questão e submetido a uma busca pessoal.

Durante a revista no interior da residência, os policiais localizaram uma arma de fogo, especificamente um revólver calibre .22, além de duas munições do mesmo calibre. O indivíduo foi detido no local e conduzido para receber atendimento médico, a fim de verificar sua integridade física.

Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

