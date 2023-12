Polícia Militar efetua prisão de foragido da justiça na área central de Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 17, em operação de patrulhamento pela Avenida Francisco Salles, no Centro de Poços de Caldas, a Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo do sexo masculino, 28 anos, que estava foragido da justiça.

Após uma abordagem e busca pessoal, os policiais conduziram uma pesquisa informatizada sobre os antecedentes criminais do abordado. Foi constatado em desfavor do mesmo um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas, por crime contra o patrimônio.

O detido, devidamente informado de seus direitos constitucionais, foi preso em flagrante e conduzido inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para os procedimentos de praxe. Posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizadas as formalidades legais.

