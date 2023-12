Polícia Militar efetua prisão de suspeito de roubo no Centro de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 13, por volta das 19h, as forças policiais foram acionadas pelo COPOM para atender a um chamado de roubo na loja Pet Closet, localizada na Rua São Paulo, Centro de Poços de Caldas. Uma mulher de 32 anos, vítima do crime, relatou às autoridades que estava sozinha no estabelecimento quando foi abordada por um indivíduo trajando blusa amarela, bermuda preta, tênis azul e máscara clara. O suspeito simulou estar armado, conseguindo subtrair dinheiro do caixa.

O suspeito, um homem de 42 anos, foi identificado pelos policiais após análise das imagens fornecidas. As equipes deslocaram-se imediatamente até a residência do suspeito, situada na Rua Major Joaquim Bernardes. Após a abordagem, o indivíduo confessou a autoria do crime, detalhando que utilizou um objeto para simular uma arma durante o assalto. Com a permissão para adentrar a residência, os militares encontraram os objetos utilizados no delito, além de quantia em dinheiro e um cartucho de munição calibre 7.62.

O suspeito, ileso, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhado ao Posto do Santa Rosália para o registro oficial e entrega à Delegacia de Polícia.

