Polícia Militar efetua prisão de suspeitos por tráfico de drogas em Ipuiúna

Nesta segunda-feira, 09, por volta das 18h20min, a Polícia Militar de Ipuiúna em Minas Gerais, prendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma operação de patrulhamento na Rua Tereza Macedo da Silva, no Bairro Adega.

Os policiais em patrulha observaram um veículo Fiat/Tipo vermelho, ano 1995, com placa de Ipuiúna, cujo condutor exibia comportamento suspeito. Imediatamente, a viatura iniciou uma manobra de perseguição após o veículo em questão, que acabou lançando um objeto de cor branca pela janela lateral direita durante a perseguição.

A perseguição persistiu até a Avenida Governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Bairro Treze de Maio, onde a viatura conseguiu interceptar o veículo suspeito. Os ocupantes do veículo, um homem de 38 anos que estava ao volante e uma mulher de 28 anos no banco do passageiro, foram prontamente abordados.

Enquanto os suspeitos eram mantidos em posição de busca pessoal, um dos policiais se dirigiu ao local onde o objeto havia sido descartado e encontrou um saco plástico contendo oito porções de cocaína. Além disso, durante a busca pessoal, foram encontrados dois cigarros de maconha com os indivíduos.

No interior do veículo, os policiais também localizaram uma bolsa, a quantia de R$ 1.963,50 em dinheiro, dois aparelhos de telefone celular e uma faca. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM