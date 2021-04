Polícia Militar identifica plantação de maconha em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar de Campestre encontrou 49 pés de maconha, em um matagal, na zona rural da cidade.

Segundo a PM, ao chegarem até o local, no bairro Roseira, os policiais avistaram um homem de aproximadamente 49 anos fugindo pelos fundos da casa.

Dentro da residência foram apreendidas uma balança de precisão e uma caixa com grande porção de sementes da planta Cannabis Sativa. Além disso, cartuchos de arma de fogo e duas porções de maconha também foram encontrados. Já no carro do suspeito, um revólver calibre 38, com numeração raspada, foi apreendido.

Todo o material foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.