Polícia Militar impede furto na área central de Poços

Homem identificado como L. R. S. de 23 anos foi preso após rápida ação da Polícia Militar, que impediu que o furto fosse realizado. A ação aconteceu por volta das 19 horas desta quinta-feira, 12, na Rua Itabira no centro de Poços de Caldas.

A equipe da Polícia Militar foi acionada diretamente por um pedestre, durante seu patrulhamento rotineiro na região central, após observar um indivíduo adentrando o restaurante “Bom Sabor” através de uma janela.

Os policiais agiram prontamente, cercaram o local e em seguida adentraram e detiveram o suspeito ainda dentro do estabelecimento. A atuação enérgica da polícia não apenas levou à prisão do infrator, mas também impediu que o furto se concretizasse.

Também foi apreendida uma faca, possivelmente usada para arrombar a janela. O proprietário foi acionado e constatou que nenhum pertencente tinha sido levado. O autor já havia reunido diversos pertences, porém não consegui levar. A eficiência da PM contribuiu para minimizar danos e reforçar a sensação de segurança na comunidade.

ALCO – 29º BPM

