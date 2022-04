Polícia Militar intensifica fiscalização após ameaça em escola de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que, uma mensagem escrita no banheiro do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, com tons de ameaça, foi registrada na noite desta terça-feira (19), pelos profissionais do colégio. Com objetivo principal na segurança de todos os alunos e também dos profissionais, os órgãos de segurança, tais como Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, foram imediatamente acionados e compareceram ainda na noite desta terça, no local.

Pela manhã, nesta quarta-feira (20), rondas estão sendo realizadas no colégio por parte da PM e da GCM, novamente com enfoque na segurança de todos. As providências internas foram tomadas com celeridade, para identificar o suposto autor dessa mensagem escrita no banheiro. A Polícia Civil também foi cientificada sobre o fato, e prestará apoio para realização de perícia in loco da mensagem citada.

As aulas prosseguem em sua normalidade, ressaltado apoio das forças de segurança nas dependências da instituição. Vale lembrar que devido ao feriado e ponto facultativo, as escolas municipais não terão atividades nesta quinta (21) e sexta-feira (22).